Shawarie – شوارع: Programme de réhabilitation de quartiers populaires mené par des jeunes

Une première expérience professionnelle baptisée Shawarie – شوارع sera lancé par 30 jeunes, âgés de 18 à 28 ans, issus de quartiers marqués par des situations sociales handicapantes. Bénéficiaires du projet Vision Solidaire, ils ont la passion en bandoulière et l’esprit de réussite en ligne de mire.

Ces bénéficiaires, nourris d’une volonté et d’une ambition à franchir les murs, conscients de la valeur de la communication en tant qu’instrument de base pour alimenter la thématique de la ville durable en Tunisie, ont choisi l’image comme outil et leur expérience pour se frotter aux besoins des habitants de 06 quartiers populaires du Grand Tunis, à savoir Chbedda, Saïda et Ennassim, Sfaxi et Oued Dabbegh, Bhar Lazraq, El Bokri et Saada.

Au contact de la population, caméra à l’épaule ou appareil photo en mains, les bénéficiaires du projet Vision Solidaire ont appris à poser les questions, à discuter d’une solution, à regarder et capter les images et les développer, à les projeter pour provoquer d’éventuels débats ; portant un regard neuf et lumineux sur les gens des quartiers.

Le résultat de cette aventure est une plateforme web dévoilant des reportages photos dressant les portraits des quartiers ainsi qu’une une série documentaire de 06 épisodes qui en disent long sur la vie des habitants et ce qu’ils pensent de leur environnement.

Lien du site Shawarie : www.shawarie.com

Shawarie ou rues est un projet porté et réalisé par la Maison de l’Image soutenu par la Fondation Drosos, l’Union Européenne, l’Agence Française de développement et l’ARRU.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des quartiers d’habitation informelle (PRIQH) en Tunisie, qui a pour but d’aider les habitants de ces cités désavantagés à mieux s’intégrer dans leur commune, à améliorer leurs conditions de vie.