Appel à candidature: Hackathon en ligne contre la rage, L’innovation au service de la santé

L’institut Pasteur de Tunis et la Commune de la Marsa lancent un appel à projet commun innovant dans le cadre de la lutte contre la rage par le moyen des nouvelles technologies en vue de développer des outils de sensibilisation facilement accessibles et de mettre en place une stratégie de communication digitale s’adressant au grand public.

Dans ce cadre, il a été décidé d’organiser un Hackathon en ligne, intitulé « مالكلبْ يزينا Yezzina Mel Klabb ». Ce hackathon, piloté par le Tech4Good Startup Builder TISOPIA, est soutenu par Médecins Du Monde et Innov’i – EU4Innovation, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, qui vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

Le Hackathon en ligne contre la rage est composé de trois challenges dont le but est de :

1- Proposer des solutions innovantes digitales de communication concernant les problématiques liées à la rage (vulgarisation scientifique, premiers soins et vaccinations humaine en cas de morsure, griffure ou léchage sur une plaie, vaccination animale).

2- Proposer des solutions digitales innovantes et créatives de sensibilisation du grand public à ce qu’est la rage (animale et humaine), comment y faire face et comment s’en prémunir et l’éradiquer par des applications numériques, jeux vidéo, capsules audiovisuelles didactiques digitales ou tout autre support adéquat…

3- Développer un logiciel back office pour la gestion du futur centre municipal de vaccination et stérilisation des chiens de la commune de la Marsa.

Le hackathon de 72H se fera en ligne du vendredi 18 Septembre à midi jusqu’au lundi 21 Septembre 2020 à midi. 10 équipes de 5 personnes seront sélectionnées. Chaque équipe sera composée de 2 développeurs informatique, un designer graphique, un scientifique et un spécialiste entrepreneuriat, management et business modeling.

Les candidats intéressés (individuellement ou par équipe) peuvent postuler en ligne à partir du jeudi 10 Septembre 2020 à 20 et jusqu’au mercredi 16 Septembre 2020 à midi en remplissant le formulaire ci-joint sur le lien suivant: https://forms.gle/4oxgWQdho6m4WTtz8

Les candidatures retenues seront annoncées le jeudi 17 Septembre à midi et le Hackathon débutera en ligne le vendredi 18 Septembre à midi. Les candidats devront impérativement satisfaire les données techniques suivantes :

– Avoir une connexion Internet pour pouvoir participer aux sessions du hackathon

– Maîtriser les outils de connexion Google Apps (Google Meet)

Un prix en numéraire sera décerné à chacune des 3 solutions gagnantes. Les lauréats bénéficieront aussi d’un accompagnement entrepreneurial pour la transformation de leurs idées et solutions en start-up.

* Les candidats participants intéressés par le volet scientifique devront être des médecins ou des médecins vétérinaires ou tout autre personnel de la santé humaine ou animal ayant connaissance des spécificités du programme national de lutte contre la rage, ou bien des étudiants en médecine ou en médecine vétérinaire maîtrisant les différents aspects de la maladie.

