Lancement en Tunisie du Test d’Aptitude en Japonais “Japanese-Language Proficiency Test (JLPT)”

L’Ambassade du Japon en Tunisie annonce le lancement du Test d’Aptitude en Japonais pour la première fois en Tunisie, pour tous ceux qui souhaitent obtenir un certificat de niveau en langue japonaise.

Grâce aux nombreux efforts déployés que ce soit de la part des Autorités tunisiennes, en particulier l’Institut Bourguiba des langues vivantes ou l’Ambassade du Japon en Tunisie et la Fondation du Japon, ce test international a pu être concrétisé enfin en Tunisie.

Un contrat de partenariat et de coopération a été conclu dans ce sens entre l’Université de Tunis El Manar, l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes et la Fondation du Japon à la résidence de l’Ambassadeur du Japon vendredi 4 septembre 2020 en présence des représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie et de nombreux directeurs d’établissements d’enseignement disposant de clubs ou de programmes parallèles pour étudiants liés à la langue et à la culture japonaises.

Ce test sera mis à la disposition de tous les intéressés de la culture et la langue japonaise, dont le calendrier sera comme suit :

Inscription : directement à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes, du 10 septembre au 9 octobre 2020

Examen : le dimanche 6 décembre 2020 à l’Institut des Langues Vivantes de Tunis. L’horaire varie selon les 5 niveaux de chaque inscrit et le calendrier sera disponible sur le site internet de l’institut.

Les personnes souhaitant s’inscrire sont priées de contacter l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes, Département des Langues Etrangères, pour en savoir plus sur les conditions d’inscription.

Les fans et amoureux de la langue japonaise sont invités à passer ce test linguistique afin d’avoir un certificat de niveau. Vous trouverez ci-après le lien des tarifs et des horaires des tests décidés par Bourguiba school : https://www.tn.emb-japan.go.jp/files/100090835.pdf

Tekiano avec communiqué