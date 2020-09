Tunisie- météo : Persistance des pluies orageuses ce lundi

Des pluies temporairement orageuses et parfois abondantes continueront à toucher, ce lundi 14 septembre 2020 et jusqu’à ce soir, les régions de l’est du pays, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin.

Chute de grêle et apparition d’éclairs dans certains endroits. Les pluies seront en quantités importantes dans les régions de Bizerte, Sousse, Monastir et Mahdia. Elles toucheront, à partir de l’après-midi, les gouvernorats de Sfax, Gabès et Medenine où les quantités varieront entre 40 et 60 mm. Elles atteindront jusqu’à 90 mm.

Le temps sera encore favorable à la chute de pluies éparses et localement orageuses dans les régions du nord-ouest et du centre, à partir de l’après-midi.