Kamel Zaghbani, l’auteur du roman “La machine du Bonheur”, n’est plus

L’écrivain tunisien, militant et professeur de philosophie Kamel Zaghbani est décédé lundi 14 septembre 2020 à l’âge de 55 ans, à la suite d’une crise cardiaque.

Kamel Zaghbani est l’auteur du roman en langue arabe “Machina Bona Hora” (La machine du bonheur), roman qui lui a permis de décrocher le prix Béchir Khraief du roman de la 33e édition de la Foire internationale du livre de Tunis en 2017. Son autre livre “En attendant la vie” lui a valu le prix Comar du roman tunisien.

Kamel Zaghbani était aussi agriculteur, un écri-culteur comme il aimait se présenter … et un militant pour les droits et la liberté…. Libre penseur, sa folie créatrice et sa joie de vivre manquera. Paix à son âme.

