Le collectif Blech Esm s’apprête à inaugurer la plus grande fresque de Tunisie

Le collectif d’artistes et de peintres tunisiens Blech Esm, spécialisé dans les fresques murales et toutes autres activités artistiques liées à la peinture, s’apprête à inaugurer la plus grande fresque murale de Tunisie, réalisée au Passage, un des points stratégiques de la capitale Tunis.

Le collectif a baptisé son projet dont les travaux ont commencé en août 2020 “The largest Fresco in Tunisia” , et se situe en face du jardin public du Passage, a l’intersection de la rue Borj Bourguiba et la rue du parc. Cette aventure a donné un nouveau souffle au quartier populaire situé aux alentours du Passage à Tunis et a été également marquée par la participation des habitants et des commerçants.

Sur cette fresque des créatures de l’espace, des cosmonautes et des OVNI tunisifiés envahissent les murs des immeubles. Des dessins qui interpellent et des couleurs qui ravivent et rajeunissent le quartier attirant les curieux qui s’adonnent à des selfies.

ce projet est réalisé avec l’appui de plusieurs partenaires à l’instar de Mawjoudin , By Lehwem ,Irtiqae, Chemin de la dignité, Chanti, Kamel Lazaar Foundation, intigo…, “Ceci nous a permis de laisser libre arbitre à notre imagination dans l’accomplissement de cet œuvre merveilleuse…” indique Khalil Hbibi le fondateur du collectif Blech Esm, qui espère multiplier ce genre de fresques pour embellir les artères de la capitale et d’autres villes de Tunisie.

I.D.