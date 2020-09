Tunisie – Coronavirus : 747 nouvelles contaminations et 9 décès de plus en 2 jours

Le ministère de la santé annonce dans un communiqué de suivi de l’évolution de la situation épidémique en Tunisie qu’en dates du 11 et 12 septembre 2020, 747 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées sur un total de 6118 tests portant le bilan à 7382 cas confirmés.

Les régions qui ont enregistré le plus grand nombre de contaminations sont Tunis (147), Ben Arous (91), Sousse (80), Monastir (73) et Nabeul (51). Par ailleurs, 9 décès supplémentaires ont été également enregistrés dans les régions de Tunis (01), Ben Arous (02), Sousse (03), Sidi Bouzid (02) et Tataouine (01), selon le ministère de la santé.

Le communiqué indique que depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier, 6181 cas d’infection au coronavirus ont été confirmés dont 606 cas importés, 5478 cas locaux (88,6%) et 67 décès (1%).

131 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés (2,6%) dont 30 (0,58%) sont admis en soins intensifs et 11 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, on compte 5090 porteurs actifs et 686 malades symptomatiques.

A rappeler que depuis le 02 mars dernier 177904 prélèvements ont été effectués.

Selon la même source, sur 7382 cas confirmés 2175 ont guéri et 117 sont morts.