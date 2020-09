La jeune chambre internationale de la Manouba, JCI Manouba organise l’action “World CleanUp Day By JCI Manouba” samedi 19 Septembre 2020 en partenariat avec la JCI Manouba junior, la Municipalité de Denden, ActUp et les Scout Denden.

Le World CleanUp Day est une démarche citoyenne internationale pacifiste qui vise à mobiliser citoyens et acteurs privés et publics autour du problème des déchets sauvages. Son objectif est participer au plus grand rassemblement citoyen et environnemental de la planète pour la nettoyer de ses déchets sauvages en une journée !

Au programme de la journée de la musique,nettoyage du jardin, peinture, graffiti et plein d’autres activités. Les citoyens de Denden et de Manouba sont particulièrement invités à rejoindre les jeunes de JCI Manouba afin de contribuer aux travaux de cette journée afin de rendre la ville de Denden plus propre.

L’événement festif et convivial “World CleanUp Day By JCI Manouba” est ouvert à tout le monde samedi 19 Septembre 2020 à partir de 15h00 à jardin de l’avenue de l’environnement cité el Amal, derrière le lycée Ibn Abi Dhief.

Plus d’informations sur la page Facebook de JCI OLM Manouba.

Tekiano avec JCI Manouba