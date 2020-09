Le film Tunisien “Non Oui” de Mahmoud Jemni selectionné au FIFBM 2020 (B.A. & Synopsis)

Le film tunisien “Non Oui” de Mahmoud Jemni est sélectionné pour participer à la compétition officielle des longs métrages documentaires à la 16ème édition du Festival International du Film Black de Montréal (FIFBM), une édition en ligne prévue du 23 septembre au 4 octobre 2020.

“Non Oui “, est un long-métrage documentaire d’une durée de 1h23 min. Il est présenté sur le site Montreal Black Film Festival comme un puissant réquisitoire contre le racisme, à travers le regard de personnages, forts, émouvants, convaincants, un thème brûlant d’actualité, abordé pour la première fois en Tunisie.

Synopsis du film “Non Oui” : Comment les Tunisiens Noirs sont perçus ? Comment luttent-ils contre l’assignation raciale, surtout quand elle est inconsciente, de bonne foi ? Existe-t-il une communauté noire en Tunisie ? Un pèlerinage sur le tombeau de la sainte Omi Marzouga sert de fil conducteur à cette plongée dans une société où le racisme, la ségrégation sont niés, même s’ils sont intériorisés.

Le film tunisien est le seul film arabe retenu dans une sélection de 24 films en lice en provenance notamment des Etats Unis d’Amérique, Canada, Nouvelle Zélande, Soudan, Norvège, Danemark, France, Belgique, Jamaïque, Espagne, Pays-Bas etc. Il a récemment remporté le prix du Public au festival “Vues d’Afrique” (Montréal Canada) qui s’est tenu en Avril.

B.A. du film “Oui Non”:

La mission du Festival International du Film Black de Montréal, FIFBM, un festival dynamique, novateur et audacieux, est de favoriser le développement de l’industrie du cinéma indépendant et mettre en valeur plus de films sur les réalités des Noirs de partout dans le monde. Il veut poser un regard nouveau et rafraîchissant sur le cinéma noir des quatre coins du globe.

