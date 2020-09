L’application Tunisienne de Food Delivery TawTaw étend son activité sur la zone d’El Menzah

Tawtaw l’application mobile 100% tunisienne de Food Delivery lancée en janvier 2019 et qui est labélisée Startup Act élargit sa zone de livraison et étend son activité sur la zone d’El Menzah. Se concentrant lors de son lancement sur la livraison de plats fait maison au niveau de la banlieue nord de Tunis, l’équipe de Tawtaw livre désormais aussi sur la zone d’El Menzah.

Tawtaw se présente comme votre deuxième cuisine, directement dans votre poche. “Nous permettons aux personnes actives et qui souhaitent avoir accès à des repas de qualité de trouver un allié fiable. Nous leur offrons un service avec une expérience client innovante grâce à une application mobile parfaitement fluide et intuitive, sans bugs, proposant des plats maisons avec toujours des nouveautés pour varier et casser la routine”, précise l’équipe de Tawtaw.

Chaque produit dispose d’une fiche-produit avec toutes les informations nécessaires dont aussi la valeur nutritionnelle, pour aider à une meilleure alimentation.

Les plats proposés sont cuisinés par les chefs avec des produits frais et de saison afin de privilégier le circuit cours pour les matières premières et réduire l’empreinte carbone. La commande se fait en 3 clics et la livraison est assurée en 35 minutes.

Depuis le lancement de l’application et sans grand effort de communication, plus de 5500 commandes ont été livrées avec un taux de rétention client de plus de 42%, cela prouve que les clients sont satisfaits de leur expérience et reviennent avec plaisir.

Tawtaw se concentre principalement sur les quartiers d’affaire et par extension toutes les zones d’habitations aux alentours. Nous avons commencé le pilote sur la Zone La Marsa jusqu’au Lac 1 en passant par l’Aouina et le Kram.

Depuis le samedi 12 septembre 2020, nous avons lancé 20 nouveaux quartiers regroupés sous le nom de « Zone El Menzah» et qui comprennent : Centre urbain nord, Charguia 1, Charguia 2, El Manar 1, El Manar 2, El Manar 3, El Menzah 1, El Menzah 5, El Menzah 6, El Menzah 7, El Menzah 8, Menzah 9, Nord Hilton, Mutuelleville, Notre Dame, Cité El Khadhra, Ariana, Borj Louzir, Riadh Al Andalous, Cité El Ghazella

Pour ceux qui sont intéressés pour se faire livrer des plats fait maison en un clic, voici le lien de téléchargement de l’application tawtaw : http://bit.ly/2ReiaSg

Tekiano avec Tawtaw

Lire aussi :

Découvrez l’application de Food Delivery “Tawtaw” disponible pour la Banlieue de Tunis