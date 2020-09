ZAAMA: Un programme de débats télévisés qui transmet les voix des jeunes tunisiens

Munathara Initiative lance son nouveau projet ZAAMA dédié aux jeunes entre 16 et 35 ans. Ce programme a été organisé à la suite du grand succès du projet « Tunisia Decides» des débats électoraux, organisé en partenariat avec la Télévision Nationale.

« ZAAMA » est la première série nationale des débats télévisés en dialecte tunisien, qui traitent des sujets politiques et sociaux les plus préoccupants. Pendant cette première série de l’année 2020 trois épisodes mensuels seront diffusés. Chaque épisode confronte deux jeunes candidats, accompagnés chacun par l’un des leaders d’opinion en Tunisie.

La série des débats télévisés « ZAAMA » a pour objectif de promouvoir le dialogue public et inclusif dans notre pays et les pays de la région en ciblant le plus grand nombre de citoyens.

Le premier épisode de la série « ZAAMA » sera diffusé dimanche 27 septembre 2020 sur la chaine Attessia TV, animé par Elyes Gharbi ayant pour thématique : « Devons-nous changer le régime politique en Tunisie ? ».

Etapes de participation :

1- Lancer la thèse à laquelle on peut répondre par « pour » ou « contre ».

2- Les candidats sont invités à uploader des vidéos de 99 secondes sur le site de Munathara, où ils expriment avec des arguments leurs positions sur la thèse en question.

3- Les vidéos seront soumises au vote à parts égales du public et d’un jury.

4- L’équipe des candidats qualifiés suivra une formation de renforcement des capacités en matière de débat

5- A la fin de l’atelier de formation, le jury choisit deux candidats, l’un « pour » et l’autre « contre » la thèse, pour participer au show final qui sera diffusé dans les médias.

6- Les deux équipes finalistes se composent d’un candidat et d’un leader d’opinion.

7- A la fin de l’émission, l’équipe gagnante est celle qui réussira à changer l’avis du public.

A propos de Munathara :

Depuis sa création en Tunisie en 2012, Munathara Initiative a organisé plusieurs ateliers de débats avec plus de 10000 participants à travers le monde arabophone, sa plateforme a été alimentée par plus de 11000 vidéos proposées de la part de 183000 personnes inscrites sur son site web.

Sur Facebook, cette organisation est suivie par 650000 fans, ses vidéos ont fait plus de 16 millions de vues sur internet et a réussi à toucher des millions de spectateurs à travers son show télévisé très populaire #DDX.