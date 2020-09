Deuxième édition de “Les Cordes Méditerranéennes” du 24 au 31 octobre 2020

La rencontre artistique “Les Cordes Méditerranéennes” organisée à l’initiative du Centre culturel international de Hammamet CCIH se déroule pour sa deuxième édition du 24 au 31 octobre 2020.

Après le “le Kanun” cet instrument à corde très présent dans la musique arabe et perse, qui était à l’honneur lors de la première édition des Cordes Méditerranéennes, cette fois ci c’est le Violoncelle qui sera le centre de la deuxième édition. Un autre instrument à corde de la famille des violons, pièce phare de toutes les compositions majeurs universelles.

L’événement “Les Cordes Méditerranéennes” s’inscrit dans le cadre de l’Octobre musical et vise à enrichir et à diversifier les rendez vous artistiques et à encourager les jeunes talents et leurs expériences musicales créatives. La programmation prévoit outre les soirées musicales, des workshops et des résidences artistiques.

Une résidence artistique, qui sera assurée par des professeurs tunisiens et étrangers à Hammamet, est proposée aux musiciens qui jouent du violoncelle en Tunisie durant la durée de la manifestation. Pour présenter sa candidature il faut remplir le formulaire en ligne https://cutt.ly/zfQutqM . Les participants doivent avoir entre 15 et 40 ans. Le dernier délai pour recevoir les participations est fixé pour le 25 septembre.

