Marché éco-responsable “Nwalli Consom’acteur”, vendredi 25 septembre à l’IFT

A l’occasion du lancement du guide de la consom’action : pour une consommation responsable et durable en Tunisie, l’Institut français de Tunisie et le Lab’ess – Accélérateur d’innovation sociale organisent un MARCHÉ ÉPHÉMÈRE ÉCO-RESPONSABLE “Nwalli Consom’acteur”. L’ annuaire vise à rassembler de bonnes adresses en Tunisie, et plus d’une vingtaine de ces acteur.rice.s lors d’un marché solidaire qui viendra à la rencontre du public.

Consommer de manière saine, locale responsable et durable, tout le monde en rêve . Mais être acteur.rice du changement nécessite d’avoir de bonnes adresses, ce qui peut se révéler difficile et chronophage! Les initiatives pour un mouvement vert en Tunisie qui seront présentes sont : Little Jenaina, Farm Trust, Najen nature, Le Coin Du Bio – Épicerie Fine, LEBRA, Boutique Vi : produits BIO et Naturels, Acacias for all, Tazart, Crémyto, Apiservices, Ezemnia, FlavOr.tn, Elixir bio, Le Lemon Tour, Organica, Espace Napolis La Marsa, Idwey, Abeeja Miel et Dérivés, reverie.homemade.pastries et Izoguern.

Le MARCHÉ ÉPHÉMÈRE ÉCO-RESPONSABLE “Nwalli Consom’acteur” est prévu pour vendredi 25 septembre de 16h00 à 21h00 à l’Institut français de Tunisie. L’entrée libre et gratuite et le port du masque est obligatoire à l’IFT.

Tekiano avec communiqué