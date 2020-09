Coupe de Tunisie : liens streaming des demi-finales CSS vs USM & CSC vs EST

Deux rencontres footballistiques qui s’insèrent dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Tunisie 2019-2020 seront jouées en ce mercredi 23 septembre 2020. La télévision tunisienne retransmettre en direct les matchs Club Sportif Sfaxien vs Union Sportive Monastirienne et CS Chebba vs Espérance Sportive de Tunis à 15h.

Vous pouvez regarder le match CSS vs USM, Club Sportif Sfaxien vs Union Sportive Monastirienne en direct live sur la chaine Watania 1. Lien streaming du match CSS vs USM http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89 (arbitre: Mehrez Melki).

Vous pouvez regarder le match CSC vs EST CS Chebba vs Espérance Sportive de Tunis en direct live sur la chaine Watania 2. Lien streaming du match match CSC vs EST http://www.watania2.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89 (arbitre: Nidhal Letaief).