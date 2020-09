Le Carthage Symphony Orchestra revient avec le concert de la Rentrée

Le Carthage Symphony Orchestra retrouve son public pour l’ouverture de la saison 2020-2021, Vendredi 02 Octobre 2020 à 20H00 au Théâtre municipal de Tunis, après une trop longue trêve imposée par la pandémie du Coronavirus.

Le maestro Hafedh Makni et les musiciens du CSO seront ravis de retrouver la scène et le public dans un programme exceptionnel avec à l’affiche le ténor Boris Mvuezolo qui interprètera des airs de Verdi, de Rossini et Puccini. Au programme également pour cette rentrée musicale, des oeuvres de Delibes et Anderson.

Le CSO invite le public à respecter le protocole sanitaire mis en place (1 place sur 2 occupée ). Les billets du concert de la rentrée sont à 30 et 20 dinars et en vente au Théâtre municipal de Tunis, à MSF Ariana et sur teskerti.tn.

Début septembre les musiciens et choristes du CSO ont proposé sous la direction de Hafedh Makni et avec le soutien de la plateforme Show Me TV, un concert en ligne, premier en ce genre sans public, sans applaudissements, les artistes à 1m l’un de l’autre…

Nous vous proposons de voir ou revoir ce magnifique concert du Carthage Symphony Orchestra qui a été transmis le 1 septembre 2020 en streaming:

I.D.