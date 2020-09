Des pluies éparses et temporairement orageuses dans le nord et localement le centre de la Tunisie sont attendues mercredi 23 septembre 2020. Temps partiellement nuageux dans le sud du pays.

Vents globalement modérés. Mer agitée dans le golf de Gabès à peu agitée dans le reste des régions côtières.

Températures en légère hausse. Les maximales varieront entre 29°c et 34°c dans le nord et le centre et entre 35°c et 40°c dans le sud.