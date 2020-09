Célébration de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer ‎à la Cité des Sciences à Tunis

La Cité des Sciences à Tunis en partenariat avec l’association Alzheimer Tunisie célèbre la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer mercredi 30 septembre 2020. Le nombre de malade atteint de la maladie d’Alzheimer en Tunisie avoisine les 60 000 personnes. Cette pathologie affecte plus de 250 000 familles et est la cause la plus fréquente de déclin cognitif.

Quelles sont les causes et les symptômes de la maladie d’Alzheimer? Comment évolue –t-elle ? Est –elle- inéluctable ou peut-on agir sur sa survenue et sur sa progression ? C’est à ses interrogations que des experts vont tenter de répondre au cours de la journée.

Trois conférences-débat sont au programme : « les démences fronto-temporales », présentée par Pr Faycel Hentati, neurologue ; « Alzheimer au temps du Covid», présentée par Pr. Leila Alouane et Dr Ghalia Khadhar, de l’Association Alzheimer Tunisie.

Un livre intitulé “Comment vivre avec un parent atteint de la maladie d’Alzheimer” sera présenté par son auteur Dr Slim Ben Nessib de l’association Alzheimer Tunisie. Le programme sera enrichi par une exposition affiche intitulée “Comprendre la maladie d’Alzheimer et sa prise en charge”.

Tekiano avec CST