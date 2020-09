Le film Tunisien “Jusqu’au Bout” avec Bassem Hamraoui dans les salles dès le 26 septembre (Synopsis & B.A.)

Un nouveau film tunisien intitulé “Jusqu’au bout” (To The Last Breath) réalisé par Mohamed Khalil Bahri sera projeté dès samedi 26 septembre 2020 dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie. Le film est écrit par Khalil Bahri et et Amin Lili. Il est inspiré de faits réels…

En tête d’affiche du film “Jusqu’au bout” l’acteur, comédien et chroniqueur Bassem Hamraoui et l’actrice et comédienne Arwa Ben Ismail. Parmi les autres acteurs du film, on retrouve Kaouther Dhaouadi, Malek Ben Saad et Walid Ezzine.

Synopsis : Les événements de ce nouveau film tunisien tournent autour des cauchemars du docteur Fares. Ce dernier est devenu obsédé par une seule idée; savoir pourquoi sa mère, décédée un an et demi auparavant, lui rend visite dans son sommeil. Cette obsession pousse Fares à rouvrir le dossier de la mort de sa mère et à partir de là les événements du film commencent… Entre drame, suspense et enquête, le film “Jusqu’au bout” est inspiré d’une histoire vraie.

B.A. du film tunisien “Jusqu’au bout”:

Le nouveau film tunisien “Jusqu’au bout” sera projeté en avant première vendredi 25 septembre 2020 au cinéma le Palace et le cinéma le Colisée de Tunis en présence de l’équipe du film.

Vous pouvez regarder le film à partir du 26 septembre au Cinéma Le Palace Tunis, le Colisée Tunis, Cinéma Le Palace Sousse, Salle Le Mondial, Ciné 7ème ART, et bientôt à Pathé Tunis City et Pathé Sousse. Les billets du film “Jusqu’au bout” sont disponibles pour la vente en ligne sur le site www.Teskerti.tn .

S.B.