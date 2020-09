Où regarder les matchs Hertha Berlin vs Eintracht Francfort et Lille vs Nantes du vendredi 25 septembre 2020?

Les téléspectateurs pourront regarder dans la soirée du vendredi 25 septembre 2020, deux matchs de championnats européens. Un en Bundesliga, le championnat allemand opposant Hertha Berlin vs Eintracht Francfort et un match en Ligue 1 française Uber Eats opposant Lille vs Nantes.

Le match de 2ème journée de championnat d’Allemagne Hertha Berlin vs Eintracht Francfort sera jouée à 19h30.

Le match de 5ème journée de Ligue 1 française, Lille – Nantes sera joué à 20h00 au Stade Pierre-Mauroy.

Vous pouvez regarder le match Hertha Berlin – Eintracht Francfort en direct live sur beinsports fr 1, Sky Sport Football, Sky Sport Uno et Sky Sport Allemagne. Le streaming du match Hertha Berlin – Eintracht Francfort est disponible sur le site de SKY Sport.

Vous pouvez regarder le match Lille – Nantes en direct live sur beinsports ar 6, Telefoot, Vamos et DAZN. Le streaming du match Lille – FC Nantes est accessible sur téléfoot.

