Tunisie – météo : ciel nuageux et températures stables

Le Temps sera partiellement nuageux vendredi 25 septembre 2020 sur la plupart des régions Tunisiennes. Les nuages seront parfois denses à partit de l’après-midi sur le nord. Apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies dans les régions de l’extrême nord.

Températures relativement stables. Les maximales oscilleront entre 30°c et 35°c dans le nord , les hauteurs et les régions côtières. Elles varieront entre 35°c et 41°c dans le reste des régions.

Vent de secteur ouest fort à très fort, avec une vitesse allant de 60 km/h à 80 km/h près des côtes de l’est et dans les hauteurs et pouvant dépasser 90 km/h/.

La vitesse du vente variera entre 40 et 60 km/h dans le reste des régions avec des mouvements de sable dans le sud. Mer agitée à très agitée dans le nord et le reste des côtes.