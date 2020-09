Où regarder le match de l’Union Sportive Monastirienne -Espérance Sportive de Tunis du 27 septembre 2020 (liens streaming)

La finale de la coupe de Tunisie de football (2019-2020) qui opposera l’US Monastirienne à l’Espérance de Tunis se joue dimanche 27 septembre 2020 à Monastir. Le match USMo vs EST commence à 18h00 au stade Mustapha Ben Jannet .

L’Espérance de Tunis s’est qualifiée mercredi en finale aux dépens du CS Chebba (2-0) tandis que l’US Monastir a décroché son billet face au CS Sfaxien dans les prolongations (1-0).Le match de l’Union Sportive Monastirienne -Espérance Sportive de Tunis sera dirigé par l’arbitre Sadok Selmi qui sera assisté par Yamen Malloulchi et Faouzi Jeridi.

L’US Monastir se donne rendez-vous pour la deuxième fois de son histoire avec une finale de coupe de Tunisie après celle perdue en 2009 face au CS Sfaxien. Auréolée de leurs tout derniers titres en Supercoupe de Tunisie et en Ligue 1, l’équipe Espérance sportive de Tunis cherche à ajouter une nouvelle breloque qui conclurait en apothéose une saison remarquable à tous les plans et marquerait à jamais le palmarès local du club de Bab Souika déjà 30 fois champion, 15 fois vainqueur de la coupe et 5 fois de la Supercoupe de Tunisie.

Deux chaînes TV retransmettront ce dimanche 27 septembre la rencontre de la finale de la Coupe de Tunisie 2019-2020. Le match USMo vs EST sera transmis en direct live sur la Watania 1 et Al Kass 1. Lien streaming du match Union Monastirienne- Espérance de Tunis http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

Tekiano