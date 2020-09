Save Your Wardrobe: Une application made in Tunisia qui organise votre garde-robe

Save Your Wardrobe est une application qui permet une numérisation des articles de garde-robe et une start-up fondée par Hasna Kourda avec Mehdi Doghri qui compte trois succursales, à Londres, Tunis et Lisbonne. Celle de Tunis emploie 10 personnes.

L’idée est d’encourager les férus de la mode et du shopping à réutiliser leurs vêtements au lieu d’acheter d’autres neufs, qui partent après un temps court, dans les décharges et polluent encore la planète.

” Ceux-ci pourraient ensuite parcourir leur garde-robe, décider et planifier une semaine entière de tenues pour le travail, les vacances ou un événement particulier. Inutile de passer par votre placard et d’en faire un gâchis “, explique Hasna Kourda à l’agence TAP.

Selon elle, les utilisateurs peuvent ainsi organiser leurs garde-robes et n’y laisser que des articles essentiels et à la mode.

“Nous nous assurons qu’aucun article n’est repoussé et oublié. Si l’un de vos vêtements n’a pas été porté depuis un certain temps, nous vous suggérons des services de réparation, de personnalisation ou en dernier recours la donation ou la revente. De cette façon, vous détournez les vêtements de la décharge ou bien de finir en fripe à l’autre bout du monde.”, a-t-elle développé.

Ce service en ligne est ” un moyen de réduire la pollution causée par le secteur de la mode rapide (fast fashion) et pour rendre les comportements des consommateurs plus responsables et plus citoyens”, estime la jeune entrepreneure tunisienne.

Le secteur du textile est l’un des secteurs les plus gourmands en eau et en pesticides. Il est aussi ,l’une des activités les plus polluantes de la planète.

Save Your Wardrobe est téléchargeable sur l’AppStore et consiste en une garde-robe numérique qui permet aux utilisateurs d’organiser et planifier des tenues pour une semaine entière. Le concept est simple: il s’agit de connecter son adresse email avec les reçus d’achats en ligne ou photographier les vêtements dans votre garde-robe et les mettre, ensuite, en ligne, à travers l’application.

Tekiano avec TAP