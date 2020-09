Festival virtuel de la Harissa 2020: une édition virtuelle du 01 au 04 octobre (Programme)

Le festival de la Harissa revient pour une nouvelle édition à Dar Nabeul et sera cette année “virtuel” et exceptionnel du 1er au 4 octobre 2020. Proposé par l’association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (ASVN), des chefs tunisiens prestigieux régaleront les gourmets à travers des « Cooking Shows » (ateliers et démonstrations culinaires).

Seront aussi présentées des conférences scientifiques animées par des professeurs et des chercheurs, des stands de producteurs locaux, en plus d’une présentation du livre de cuisine « Lettres de Noblesse de la gastronomie tunisienne » (Éditions Dar El Dhekra, 2019), de Gilles-Jacob Lellouche et surtout, la star des produits du terroir tunisien : la Harissa et ses différentes déclinaisons !

Vu la conjoncture actuelle liée à la pandémie du coronavirus, le public est invité à suivre cette année en live streaming sur les réseaux socio-numériques les expériences et découvertes gustatives proposées par un casting prestigieux de chefs et de producteurs de renom. Gourmets avisés ou curieux alléchés, les festivaliers seront chez eux à profiter, smartphone/tablette en main ou devant leur P.C., d’une édition placée sous les bons auspices de la distanciation sociale et des gestes barrières.

Le festival de la Harissa fait peau neuve à travers de nouvelles têtes d’affiches et des Cooking Shows inédits et insolites, notamment:

– Un Hamburger « Spécial festival de la Harissa » concocté par le meilleur « Burgerman » tunisien, Makram Benayed (Le Zink),

– Un « mchalouat » revisité… à la Harissa: une idée de l’artisan culinaire, chef Foued Frini,

Un plat de la cuisine judéo-tunisienne à base d’Harissa réalisé par le créateur des concepts « Délires & Délices » et

– « La Ftira Loca » du célèbre restaurateur et écrivain, Gilles Jacob Lellouch,

– Des plats du patrimoine culinaire nabeulien confectionnés par des femmes ménagères et des passionnées de la cuisine traditionnelle,

– Un atelier de fabrication d’Harissa traditionnelle, dite « Arbi » et à la vapeur,

Et d’autres plats traditionnels fignolés par des professionnels des métiers de bouche: chef Moez Baklouti (formateur de cuisine), cheffe Asma Lajimi-Bey (restaurant Ouled El Bey), etc…

Depuis 2015, l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (A.S.V.N.) a su imposer cet évènement dans l’agenda culturel comme le festival phare de la gastronomie en Tunisie. Ce festival a pour ambition d’ouvrir les frontières de la gastronomie en proposant à son public un parfait équilibre entre des destinations et des chefs que nous mettons au défi de quitter leur zone de confort et leurs cuisines habituelles pour le somptueux patio de Dar Nabeul afin de proposer aux festivaliers des recettes lives, accessibles à tous !

Programme du Festival virtuel de la harissa 2020

Les diffusions seront en live streaming en 2 séances :

– Le matin à partir de 10h00

– L’après midi à partir de 16h00