Tunisie – météo : Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions et les températures en hausse

Des bancs de brume sont localement attendus mercredi 30 septembre 2020 et le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions de Tunisie, d’après l’institut National de la Métrologie (INM).

Le vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Ouest sur le sud fort de 20 à 40 km/h prés des régions côtières Est et faible à modéré de 15 à 30 Km/h sur le reste des régions et la mer sera houleuse à agitée sur les régions côtières Est.

Les températures toujours en hausse et les maximales varient entre 28 et 32 degrés, sur le Nord et les hauteurs, oscilleront, entre 34 et 38 degrés sur le reste des régions.