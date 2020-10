Journée de l’Espace, Samedi 10 octobre 2020 à la Cité des Sciences à Tunis 

La Cité des Sciences à Tunis organise une Journée de l’Espace, Samedi 10 octobre 2020 dans ses locaux et qui sera consacrée à l’éducation spatiale à travers une exposition intitulée « l’espace comment ça marche » et des conférences riches et variées.

De la surveillance des conditions météorologiques et du changement climatique, à la diffusion d’informations et d’événements en direct, ou simplement à la localisation par GPS, personne ne s’imagine la vie sans satellites. La Semaine mondiale de l’espace 2020 qui aura lieu du 4 au 10 octobre cette année, concentrera son thème annuel sur l’impact des satellites sur notre vie quotidienne.

Lors de la journée de l’espace, Dr. Nesrine Chehata, Présidente de l’Association AGEOS présentera la première conférence sur « L’Espace au service du citoyen ». Une deuxième conférence intitulée « les Satellites artificiels: orbites et missions » sera assurée par Mr Riadh Ben Nessib, médiateur scientifique en chef au planétarium et une troisième conférence intitulée « l’économie spatiale » sera donnée par Melle Sirine Ben Ati de la Société Astronomique de Tunisie (SAT).

A la même occasion, Mme imen Titouhi de la CST présentera le déroulement de la compétition « ActInspace » organisée par le Centre National de l’Espace (CNES) et l’Europeen Space Agency (ESA) en faveur des jeunes passionnés par l’espace.

Pour participer à ActInspace, il faut s’inscrire sur le site dédié https://actinspace.org/register .

Tekiano avec CST