L’engagement sociétal des collaborateurs de Tunisie Telecom en faveurs des SOS Villages d’enfants (Vidéo)

Toujours pour confirmer son rôle d’entreprise citoyenne et responsable, les collaborateurs de Tunisie Telecom des différentes régions se sont mobilisés et ont largement participé à une action de collecte de fournitures scolaires en faveur des enfants des 4 pôles SOS Villages d’enfants : Siliana, Mahrès, Akouda et Gammarth.

L’action s’est récemment déroulée à l’occasion de la rentée scolaire 2020 – 2021 et a permis d’équiper plusieurs écoliers tunisiens. Vidéo de l’action de Tunisie Telecom :

Tunisie Telecom parraine des maisons familiales SOS et apporte son aide aux enfants sans soutien familial depuis plusieurs années. Le partenariat entre Tunisie Telecom et SOS Villages d’enfants Tunisie se renforce régulièrement depuis une douzaine d’années. En plus d’un apport financier, Tunisie Telecom apporte son soutien et accompagne les enfants dans différentes occasions (rentrée scolaire, fête de l’Aïd, fête des mères et bien plus).

Tout ceci montre qu’à Tunisie Telecom la Responsabilité sociétale de l’entreprise n’est pas un slogan, encore un vain mot. Au contraire, non seulement TT s’engage mais aussi implique ses collaborateurs, lesquels l’acceptent de bon cœur. Autrement dit, un réel élan de solidarité!

Tekiano