PSG vs Angers: Chaines qui diffusent le match

Paris Saint-Germain affronte SCO d’Angers vendredi 02 octobre 2020 dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 française. Le match PSG vs Angers se déroule à partir de 21H (Heure française) au Parc des Princes à Paris.

Une place sépare les deux équipes françaises. Le Paris Saint-Germain est classé 7e alors que son adversaire le SCO d’Angers est 8ème du classement.

Vous pouvez regarder en le match PSG vs Angers en direct live sur Téléfoot, beinsports ar 6 et la chaîne espagnol Vamos. Vous pouvez regarder le match PSG vs Angers: en streaming en vous connectant sur le direct sur MYTF1.