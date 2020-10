Gfi devient Inetum : un changement de nom et d’identité

Après 10 années de croissance continue, le groupe Gfi change de nom et d’identité pour marquer son entrée dans une nouvelle ère. Son PDG Vincent Rouaix affirme ainsi la maturité d’un groupe reconnu comme challenger, pionnier de son marché, et harmonise son identité au niveau international. A l’ère de la post-transformation digitale où le changement est continu, le mouvement incessant, le groupe Inetum s’affirme ainsi comme l’ESN qui aide ses clients à tirer le meilleur du digital flow.

Un nouveau nom et une nouvelle identité porteuse de l’ambition du Groupe d’incarner ce qu’il est devenu : un groupe intégré et international avec 27 000 talents dans 26 pays aux capacités considérablement renforcées, pour agir toujours au plus proche et en proximité de ses clients.

Le Groupe a plus que doublé de taille en 3 ans, faisant progresser son CA de 1 milliard d’euros à 2,3 milliards d’euros, favorisé par une stratégie proactive de fusions-acquisitions associée à une forte croissance organique (55% de son CA est généré à l’international).

Un groupe intégré avec des activités géographiques équilibrées nous permettant de fournir des capacités et des offres étendues et renforcées à nos clients.

Un réseau européen unique de FabLab, toujours en expansion, composé de plus de 300 experts du numérique.

Le groupe Gfi a dévoilé aujourd’hui son nouveau nom : il devient Inetum, Positive digital flow. Cette nouvelle identité marque le couronnement d’une stratégie de croissance continue portée depuis 10 ans par son PDG Vincent Rouaix, par le développement organique et des acquisitions successives dans le but d’étoffer l’offre de solutions du Groupe et de la déployer à l’international. Dernière acquisition en date, l’intégration de IECISA en avril 2020 a permis au Groupe d’atteindre les 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires (pro forma) et de compter près de 27 000 employés dans le monde. Le Groupe se déploie désormais dans 26 pays, en Europe, en Amérique latine, aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ce nouveau nom est effectif dès aujourd’hui, et va se déployer dans l’ensemble des filiales du Groupe.

Une nouvelle image pour incarner ce que le Groupe est devenu. Un nom qui revendique son esprit entrepreneurial, ambitieux et de conquête. Un nom qui puise ses racines latines dans le mot “incrementum” signifiant « croissance ». Une expression graphique qui présente la combinaison de talents qui forme une seule et même entité et dont l’appellation est prolongée par une flèche « pixélisée », symbole de croissance du Groupe, pointée vers le futur.

A l’occasion du lancement de cette nouvelle identité, Vincent Rouaix a déclaré : « Inaugurer ce nouveau nom est bien plus qu’un accomplissement, c’est un nouveau chapitre pour un groupe qui s’est radicalement transformé en 10 ans. Il doit nous permettre de nous affirmer comme challenger, un leader pan-européen de référence sur le marché, d’accélérer notre croissance partout dans le monde grâce à notre positionnement d’expert du digital flow, et maximiser notre attractivité auprès de tous les talents, qui constituent un des piliers de notre réussite. En devenant Inetum, le Groupe affirme son ambition de devenir un moteur d’innovation et de co-réussite de nos clients. »

Pionnier historique du secteur, le groupe Gfi s’est développé en conservant sa culture entrepreneuriale et l’audace de ses débuts. Gfi a grandi au gré des changements sociétaux, économiques et technologiques, et s’apprête ainsi à écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Ce nouveau nom va permettre de mieux incarner l’expertise d’un groupe qui a développé et diversifié son offre de solutions et sa présence à l’international, tout en répondant aux nouveaux enjeux des clients et de la société. Le monde est entré dans une ère de post-transformation digitale, dans laquelle les besoins et les usages se réinventent sans cesse et les solutions pour y répondre n’existent pas encore. Dans ce monde en perpétuel changement, l’enjeu pour les entreprises et les organisations est de s’adapter à un flow digital permanent qui leur ouvre des perspectives économiques, managériales et sociales nouvelles. Pour Inetum, ce flow digital doit être mis au service de la performance et de l’impact positif des entreprises, des organisations et des institutions, sur les femmes, les hommes et l’ensemble de la société. Aider à tirer le meilleur de ce flow digital est la mission d’Inetum pour faire de ce nouveau monde digital un monde de réussite et d’engagement.

Une mission qui s’appuie sur un triptyque de proximité-intimité, d’automatisation- industrialisation- digitalisation et de solutions-innovation.

Cette nouvelle identité est également pour Inetum l’opportunité de mettre en avant son offre de solutions pour répondre aux enjeux de ses clients. Le contexte actuel accélère les bouleversements que l’on observe dans tous les secteurs d’activité. La force d’Inetum réside dans sa capacité à répondre à ces enjeux dans tous les secteurs d’activité, en créant un ensemble d’expertises adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Parmi ces solutions :