Report des activités culturelles à l’IFT

Les rencontres, conférences, spectacles, ateliers, projections cinéma et programmes VR sont reportés à une date ultérieure indique l’Institut Français de Tunisie dans un communiqué. Sont maintenus les cours de langue (incluant les inscriptions) et l’accueil des étudiants dans les espaces Campus France. La médiathèque de l’IFT sera ouverte uniquement pour le prêt et le retour des emprunts, lit-on encore.

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de l’Institut français et les règles sanitaires de protection (distanciation physique, usage du gel hydroalcoolique et lavage fréquents des mains) sont à respecter rigoureusement.

L’IFT propose à ses visiteurs de se retrouver sur la toile pour partager des moments virtuels mais bien authentiques.

Tekiano avec IFT