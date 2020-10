Foire du livre scientifique les 3 et 4 novembre 2020 à la Cité des Sciences à Tunis

La Cité des Sciences à Tunis (CST) en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie (IFT) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) organise sa 1ère édition de la foire du livre scientifique et de technologie qui aura lieu les 3 et 4 novembre 2020 au pavillon des expositions temporaires.

En faisant de cet événement un espace de découverte, de débats et de convivialité intellectuelle, la Cité des Sciences à Tunis accomplit ainsi l’une de ses principales missions qui n’est autre que la promotion et la diffusion de la culture scientifique et technologique. Le programme de cette première édition, associera une exposition vente et des rencontres littéraires avec d’éminents auteurs pour la présentation de leurs ouvrages.

Pour son jeune public, la Cité des Sciences a programmé des activités culturelles en marge de la foire, notamment des ateliers d’animation ainsi que des projections de documentaires.

Tout en respectant le protocole sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, la Cité des Sciences à Tunis invite son large public à ne pas rater cet événement exceptionnel.

Tekiano avec CST