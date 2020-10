Trend.tn: L’application et plateforme qui regroupe les catalogues des enseignes en Tunisie

Une nouvelle application tunisienne, la plateforme Trend.tn regroupant plusieurs catalogues des enseignes en Tunisie vient d’être rééditée. Trend.tn vise à promouvoir les produits des commerçants en Tunisie à travers une plateforme gratuite qui regroupe les produits et les promotions actuelles des différentes enseignes.

La plateforme est entièrement gratuite pour les commerçants et les utilisateurs. Elle est composé d’un site Web et d’une application Android (iOS en cours de développement) et est adaptée à tout type de support digital. Elle facilite la recherche des catalogues récents et permet aux consommateurs de les feuilleter en ligne.

La plateforme est organisée par catégories. C’est ainsi que parmi les catalogues actuels et les enseignes en Tunisie disponibles sur Trend.tn, on retrouve les enseignes de cosmétiques Avon, Areva, Farmasi, Fatales…Les enseignes de grande distribution Carrefour, Magasin général, Géant Tunisie, Monoprix… ainsi que plusieurs marques de prêt-à porter en Tunisie comme Bershka, Oysho, Hamadi Abid, Kiabi… les distributeurs Elektra, Scoop Informatique et beaucoup plus…

Pour consulter les catalogues en ligne, il est possible de le faire à travers:

-Le Site Web: www.trend.tn

– l’application Android Trendtn: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msb.trendtn

Les commerçants pourront utiliser cette plateforme gratuitement pour publier leur produits sous forme de catalogues. L’équipe de Trend.tn indique qu’elle se chargera alors de leur faire la promotion chez les utilisateurs de cette solution.

Tekiano avec Trend.tn