Zara lance sa boutique en ligne en Tunisie

Zara lance son site de vente en ligne. Avec ce lancement, Zara franchit une nouvelle étape importante dans l’expansion de son modèle d’intégration globale magasins physiques/online.

Zara.com/tn, met désormais, à la disposition de ses clients online l’ensemble de ses collections Femmes, Hommes et Enfants, disponibles au niveau de ses magasins à commencer par la collection Autonome /Hiver 2020.

Valable en Français, Arabe et Anglais, Zara.com/tn a été conçu de manière à offrir une expérience d’achat en ligne parfaitement simple et conviviale. L’idée est que les clients puissent interagir de manière intuitive avec les produits de la marque en parcourant les différentes sections et catégories.

Le site web est configuré de façon à permettre aux clients d’effectuer des achats à partir de n’importe quel appareil mobile et de n’importe quel navigateur disponible. Les clients peuvent également utiliser l’application Zara, disponible pour IOS et Android.

Pour faciliter l’expérience du shopping online, le site web et l’application proposent différentes catégories, «New in», «Zara Emotions», «Collections», «Chaussures & Sacs», «Series Zara», et «Join Life» entre autres, pour afficher les derniers looks, tendances et stories sur la home page.

Avec ce modèle d’intégration globale, les clients auront la possibilité de choisir de recevoir les articles achetés en ligne directement à leur domicile ou dans le magasin de leur choix.

Le retrait en magasin Zara est gratuit, la livraison standard à domicile coûte 9,900 TND et devient gratuite pour les achats de plus de 199,000 TND. Les délais estimés pour l’ensemble des livraisons sur la Tunisie varient entre 2 et 4 jours ouvrables et le délai de retour online ou en magasin est de 30 jours.

Les clients de Zara en Tunisie pourront utiliser les mêmes canaux de service à la clientèle déjà disponibles, les chats et les médias sociaux pour toute demande ou incident lié à une transaction. Le service clientèle est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 16 h.

Les clients peuvent également communiquer avec Zara via les réseaux sociaux de la marque.

A propos de Zara

Partie intégrante du groupe Inditex, l’essence de la marque de mode Zara se distingue par la beauté, clarté, fonctionnalité et durabilité de ses magasins.

Fondée en 1975, ses collections sont actuellement vendues à travers les plateformes intégrées Magasins/Online dans plus de 200 marchés.

Indigo Company exploite en Tunisie la marque Zara et les autres marques du Groupe Inditex : Pull& Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Lefties.

Communiqué