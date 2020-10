Mega Quizz FORTUNA : Ooredoo annonce le nom de l’heureux gagnant

C’est un simple SMS a permis à Madame Raoudha Mziou de remporter le Grand Prix du Mega quiz Fortuna d’une valeur de 50 000 dt. Ce jeu lancé par Ooredoo l’été 2020 qui vous offre de nombreux prix d’exception.

Aujourd’hui la chance frappe à votre porte et c’est à vous désormais de participer et tenter de gagner jusqu’à 5000 dt par semaine et 50 000 dt par mois.

Outre les sommes importantes, Ooredoo vous propose à travers ce jeu très simple, l’opportunité de remporter la dernière voiture Kia Picanto d’une valeur de 39 480 dt.

Pour participer, il suffit d’envoyer un message avec un seul mot “نعم“ ou “oui” sur le 85980 et de répondre à quelques questions de culture générale pour collecter des points.

Pour augmenter vos chances de réussite, Ooredoo vous accorde des messages gratuits les trois premiers jours, pour par la suite passer à 700 millimes par jour.

*Les règles du jeu sont enregistrées à la date du 20/07/2020 sous la surveillance du huissier de justice Mr. Naceur El Ouni et disponibles sur le site www.ooredoo.tn