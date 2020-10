Températures relativement en hausse et les maximales seront généralement comprises entre 18 et 23 °C et atteindront 25 °C dans le sud.

Vent fort prés des côtes nord et mer agitée à très agitée dans le nord.

L’effet des perturbations météorologiques s’affaiblit et des restes de pluies sont attendus sur l’extrême nord, c’est-à-dire à Bizerte, Nefza, Tabarka. Nuages passagers sur le reste des régions.