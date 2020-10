Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 25 et 30°C et atteindront 21°C sur les hauteurs.

Ciel peu nuageux à partiellement nuageux l’après-midi.

Un vent fort d’une vitesse de 60 km/h soufflera près des côtes et sur les hauteurs.

Mer grosse à agitée dans le golfe de Gabès et agitée à très agitée ailleurs.