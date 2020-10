Covid19 : Le MJS lance un numéro vert pour les sportifs tunisiens

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle a mis à la disposition des sportifs le numéro vert 80 10 69 99 pour faciliter leur communication avec le personnel médical et paramédical et obtenir des informations et des conseils en cas de contamination par le Coronavirus.

Cette mesure intervient au vue des conditions sanitaires exceptionnelles que traverse le pays et de la forte augmentation du nombre de cas infectés par le Coronavirus, notamment chez les sportifs.

La secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Sihem Ayadi, a affirmé lors de sa rencontre avec le comité “intervention urgente” au sein du ministère, que la plateforme électronique de communication et d’échange d’informations entre tous les athlètes, les médecins et les dirigeants des fédérations et des associations sportives est déjà disponible.

Cette plateforme, a-t-elle, précisé, contient toutes les informations mises à jour sur l’état de santé des athlètes et le protocole sanitaire de toutes les disciplines sportives.