Les produits Huawei récompensés par le prestigieux Good Design Awards 2020

Le Huawei Consumer Business Group (BG) a reçu quatre distinctions du Good Design Award, le 13 octobre 2020 – le seul système complet d’évaluation de la conception et de récompenses au Japon. HUAWEI Freebuds Pro, HUAWEI P40 Series, HUAWEI Vision X65 et HUAWEI VR Glass ont été reconnus par les juges comme “possédant certaines des conceptions de produits les plus innovantes et les plus avancées au monde“.

Chaque année, le Good Design Award reçoit des candidatures d’entreprises et de designers de premier plan du monde entier. Les prix récompensent les produits qui innovent leur industrie ou améliorent la qualité de vie grâce au design. Les produits gagnants illustrent les idéaux d’un processus de conception qui incarne l’excellence, l’endurance et une forte identité publique.

Les quatre produits Huawei gagnants représentent une conception de pointe et une technologie de pointe. La série HUAWEI P40 brise les limites de la photographie sur smartphone, offrant une expérience de Super Définition toute la journée pour aider les consommateurs à réaliser leur vision créative.

Révolutionnant la suppression du bruit, le HUAWEI FreeBuds Pro a changé l’audio personnel, offrant aux utilisateurs la flexibilité d’utiliser des écouteurs avec une qualité sonore impeccable dans tous les aspects de la vie quotidienne.

De plus, le HUAWEI Vision X65, le premier téléviseur OLED de Huawei, dispose d’une caméra AI ultra grand angle de 24 Mpx équipée de puces double NPU HiSilicon et d’une puissance de calcul ultra puissante 4T, permettant un contrôle des gestes aériens leader du marché.

Enfin, le premier verre VR léger de Huawei, HUAWEI VR Glass, utilise une solution optique innovante à mise au point ultra-courte et prend en charge le réglage dioptrique de 0 à 700° pour offrir une expérience de port confortable. Grâce au double Smart PA, les lunettes offrent des effets sonores stéréo et 3D immersifs, et l’expérience de type écran géant IMAX offre une expérience visuelle délicate.

“The HUAWEI FreeBuds Pro offer a liberating audio experience with extraordinary sound, style, comfort, and noise cancellation, with intelligent features to boot. Featuring iconic cubic handles and soft ear tips, the HUAWEI FreeBuds Pro are built with high quality craftsmanship and are designed for comfortable wearing. Users can use them for hours at a time with no issues.

Citation des Good Design Awards – HUAWEI Vision X65

«Le HUAWEI Vision X65 est doté d’un superbe écran OLED avec des cadres ultra-étroits, un couvercle fin et des cadres droits pour mettre en valeur l’esthétique du minimalisme. La finition métallique sobre reflète également sa qualité et sa texture de première qualité.

Huawei a introduit une gamme de fonctionnalités uniques pour ses appareils intelligents et a été le premier à les appliquer sur un téléviseur intelligent, y compris sa caméra AI et une intégration transparente avec le contenu Internet et l’expérience du smartphone.

En outre, le HUAWEI Vision X65 dispose d’un écran avancé qui peut afficher des résultats impressionnants – le panneau OLED prend en charge un contenu de couleurs vives et est accompagné d’un système audio vivant, offrant une expérience visuelle impeccable qui reflète la R&D leader de Huawei dans l’industrie. ”

Communiqué