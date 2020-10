PSG vs Manchester United : Où regarder le match de la ligue des champions du 20 octobre?

Le Paris-Saint Germain affronte Manchester United dans la soirée du mardi 20 octobre 2020. Le match PSG vs Manchester United se déroule à partir de 20 h sur la pelouse du stade Le Parc des Princes à Paris.

La Ligue des Champions fait son retour ce mardi avec ce choc qui oppose le PSG à Manchester United. cette première journée de phase de poules de la C1 est un match à ne pas rater entre deux des meilleurs équipes européennes du monde. Les fans du foot pourront revoir sur terrain les footaballeurs les plus talentueux du moment comme Kylian Mbappé, Paul Pogba, les deux champions du monde 2018, mais aussi Neymar, Angel Di Maria, Presnel Kimpembe, Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes…

Vous pouvez regarder le match PSG vs Manchester United en direct live sur les chaines beinsports ar 1, RMC Sport 1, Telefoot, Sky Sport Football. Le streaming du match PSG vs Manchester est accessible via les site de Telefoot, RMC Sport et Bein sur abonnement.

