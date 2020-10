Les températures seront en légère hausse, mardi, et les maximales se situeront entre 24 et 28 degrés, sur les différentes régions du pays, et ne dépasseront pas les 22 degrés sur les hauteurs.

Le vent soufflera fort, sur les régions côtières avec une vitesse qui atteindra les 50 km/h.

La mer sera agitée à très agitée au niveau des cotes du nord.