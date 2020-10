Classement Fifa: la sélection tunisienne de football conserve sa 26e place mondiale et la deuxième africaine

La Tunisie a conservé sa 26e place mondiale et la deuxième continentale, dans le classement FIFA du mois d’octobre publié jeudi.

Les Aigles de Carthage qui ont battu le Soudan (3-0) en amical et fait match nul (1-1) avec le Nigéria , restent deuxième derrière le Sénégal, toujours en tête du classement africain mais a perdu une place au plan mondial (21e), après sa défaite (1-3) devant le Maroc (39e mondial et 4e africain).

L’Algérie a gagné 5 places, après sa victoire devant le Nigéria (1-0) et le nul (1-1) avec le Mexique, s’est hissée au 30e rang mondial et a enlevé au Nigeria la 3e place continentale.

Le podium reste inchangé, même si l’écart se réduit entre la Belgique, première, et ses deux poursuivants, la France et le Brésil, suite à la première défaite depuis novembre 2018 des Diables Rouges face à l’Angleterre (4) en Ligue des Nations de l’UEFA.

En revanche il y a du changement dans le TOP 10 : l’Espagne (6, plus 1) et l’Argentine (8, plus 1) échangent leur position avec l’Uruguay (7, moins 1) et la Croatie (9e, moins 1) respectivement.

Le prochain classement sera publié le 26 novembre prochain.