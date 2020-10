Hackathon Digitize the System par JCI OLM Manouba du 1 au 15 novembre : Inscrivez-vous !

Dans le cadre de son thème nationale “la transformation digitale” la JCI Mannouba, en collaboration avec Manouba Technopark et la Municipalité Denden invitent les étudiants, entrepreneurs et jeunes diplômés ou professionnels à participer au hackathon Digitize the System : Be Part of The Change où ils seront appelés à développer une solution informatique visant à digitaliser une partie du processus de travail de la municipalité Denden.

L’objectif du challenge est d’éveiller les jeunes à leur environnement économique et social, de développer leur esprit d’entreprise et d’initiative, de les inciter et de les intégrer au processus de recherche de solutions et des idées innovantes.

Les projets seront jugés par des experts et des professionnels pour en choisir trois projets lauréats qui auront des prix et un suivi en termes de formation.

Le gagnant du premier classement bénéficiera d’un programme d’incubation d’un an avec coaching en développement software avec l’entreprise “Mind Engineering” pour la réalisation du projet.

L’événement aura lieu à Manouba Technopark entre le 1er et le 15 Novembre 2020 et pour participer il faut s’inscrire en ligne avant le 30 Octobre 2020 via le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLkiSouUPERDfVHOeP-iTohLlng3z_D_K0VAVByfm0Qiy4A/viewform?gxids=7628.

Au programme du hackathon intitulé “Digitize the System”:

Vendredi 30 Octobre 2020: clôture des candidatures.

Dimanche 1 Novembre 2020 : Réunion en ligne avec la Municipalité Denden

Le weekend du 7-8 Novembre 2020 : formations & coaching

Le 15 Novembre 2020 :présentation des projet, annonce des 3 premiers gagnants et cérémonie de clôture .

