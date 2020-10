La radio Express fm célèbre son 10ème anniversaire

C’est un peu particulier comme anniversaire. C’est la première décennie d’une longue série, que l’on espère. Cela se fête, et en grandes pompes aussi! La première radio privée à vocation économique, un pari quasi fou, mais relevé haut la main. Le succès d’Express FM n’a pas été le fruit du hasard. C’est le travail et l’effort conjugués de toute une équipe qui a conduit la radio à se frayer un chemin dans un milieu encore méconnu du grand public. Persévérance, passion et motivation ont clairement été les mécaniques de l’action de toute l’équipe. Dix années de dur labeur, de surcroît lors des grandes crues de l’actualité du pays, faisant afficher aujourd’hui à la radio une fière allure.

Ils sont les deux acolytes qui auront mené cette mission à bon port et ils sont prêts à en découdre. Naoufel Ben Rayana et Mourad Guediche, les fondateurs de la radio Express FM, portaient un rêve ambitieux et en ont fait une réalité à succès. Ils ont cru en leur projet et ont mis le paquet afin de le mener à bon port. Dix ans de sueur, de coups durs, d’enthousiasme et puis des étoiles plein les yeux. Les deux fondateurs ont su se faire accompagner par une équipe de journalistes et de techniciens chevronnés et férus de leur métier. “Nous nous sommes fixés comme mission de mettre l’économie à la portée du plus grand nombre de Tunisiens. En effet, face à la complexité croissante de notre monde, les acteurs économiques et nos concitoyens ont de plus en plus besoin de décryptages des marchés, d’informations et de conseils” diront les fondateurs.” Et ils ne croyaient pas si bien dire. Aujourd’hui, la radio Express FM est devenue LA référence de la place et poursuit l’ancrage de sa position avec des pas bien plantés.”Nous misons sur le professionnalisme et la créativité de notre équipe pour qu’Express FM crée de la valeur avec et pour ses auditeurs et qu’elle soit reconnue comme un média sérieux, indépendant, impartial et une source fiable d’informations” diront Naoufel Ben Rayana et Mourad Guediche.

Directrice d’antenne de son état, Najoua Rahoui est sans conteste un des piliers de la radio. Elle aura apporté sa pierre à l’édifice et aura contribué à la constitution de l’ADN d’Express FM. Elle dira à ce propos :”Quel plaisir de vivre des instants de préparatifs, de formation et de perfectionnement, pour aboutir finalement au lancement d’Express FM et de vous inviter à découvrir ses programmes, riche et variés.” Najoua Rahoui était et est investie d’une mission, celle de hisser la radio au plus rang parmi ses pairs. Et elle n’en démord pas.”Les programmes ont pour ambition de mettre l’économie à la portée du plus grand nombre de Tunisiens avec des informations présentées de manière simplifiée…Notre leitmotiv : Informer, Stimuler et Divertir.”

Ils ont embarqué dans une nouvelle aventure avec une passion commune : le micro. Express FM a fait son baptême de feu avec une équipe de managers, journalistes, techniciens, ingénieurs et rédacteurs, respectueuse des hautes valeurs déontologiques. Une équipe qui s’est donnée à bras le corps dans une mission d’information et de divertissement avec la signature de la maison. Le public n’en pouvait qu’être enchanté. Ils n’ont eu de cesse d’innover, d’inventer et d’apporter le meilleur et l’essence de leur savoir et de leurs compétences en vue de créer de la valeur, philosophie de la radio. Des émissions ciblées, d’autres plus larges, dispensées dans une matière fiable et consistante sur fonds de légèreté d’ambiance.

Pari tenu!

