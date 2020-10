Tournoi Ostrava : Ons Jabeur passe en quart de finale

La joueuse de tennis Tunisienne Ons Jabeur (32ème mondiale au classement WTA ), s’est qualifiée jeudi 22 octobre 2020, pour les quarts de finale du tournoi d’Ostrava (République Tchèque) en battant la Lituanienne Jelena Ostapenko (44e au classement WTA), en deux sets 6-4, 6-4, après 1h24 de jeu.

La Tenniswoman tunisien Ons Jabeur affrontera en quart de finale, la grecque Maria Sakkari (26e) qui a sorti mercredi , la tête de série N.1 et 5ème mondiale, l’Ukrainienne Elina Svitolina, en deux manches (6-3, 6-3)

.@Ons_Jabeur makes the quarterfinals in Ostrava 👏

She claims it over Ostapenko, 6-4, 6-4.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/MdNJedys7q

— wta (@WTA) October 22, 2020