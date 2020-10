Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 25 et 31 °C et atteindront 33 °C à El Borma et Borj El khadhra.

Le vent fort se poursuit sur les régions côtières, notamment nord. Mer agitée à très agitée dans le nord.

Ciel peu nuageux à partiellement nuageux en fin de journée.