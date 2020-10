Vidéo buzz : MBC The Voice Senior : Un tunisien de 71 ans impressionne le jury

Après MBC The Voice et MBC The Voice Kids, la chaine arabe propose un nouveau télécrochet musical qui met en avant les chanteurs seniors, MBC The Voice Senior, qui permet de faire découvrir des artistes talentueux de plus de 60 ans.

Diffusé chaque mercredi sur la chaine MBC, le public a pu découvrir un chanteur tunisien talentueux âgé de 71, Hussein Fadhlaoui qui a impressionné le jury avec une reprise d’une chanson du patrimoine tunisien, faisant partie du répertoire du grand artiste Cheikh Afrit. Découvrez son interprétation dans cette vidéo de MBC The Voice Senior qui se trouve à la têtre des Tendances Youtube en Tunisie :

L’interprète est l’oncle du chanteur tunisien Hamza Fadhlaoui , finaliste de MBC The Voice 2015, et c’est lui qui l’a enregistré et a posté une de ses performances sur les réseaux sociaux. La vidéo a attiré l’attention des chasseurs de tête de l’émission qui l’on invité à se produire dans l’émission The Voice Senir.

Le jury de MBC The Voice Senior est composé des artistes arabes Melham Zain, Najwa Karam, Hani Chaker et Samira Said. Hussein Fadhlaoui a choisi de rejoindre l’équipe du chanteur Libanais Melham Zain.

