LG Wing, le nouveau smartphone innovant

LG vient de dévoiler un smartphone multi-écrans qui possède une fonction de pivotement, en l’occurrence LG Wing, lequel permet aux utilisateurs de bénéficier d’une vision multiple lorsqu’ils utilisent ce téléphone portable.

Le LG Wing est le seul smartphone au monde à bénéficier d’un écran qui pivote à 90 degrés pour dévoiler une seconde dalle un peu carrée. L’idée est vraiment assez novatrice étant donné que ce second écran caché pourra être utilisé pour contrôler les Apps exécutées dans l’écran principal.

En outre, on peut voir sur l’un écran l’appareil photo et sur l’autre la photo qui a été prise, sans avoir à jongler d’une application à l’autre.

L’écran principal affiche une diagonale de 6.8 pouces (1080 x 2460), tandis que le plus petit propose 3.9 pouces, soit un peu plus grand que celui d’un bon vieux iPhone 4. Il est animé par un processeur Snapdragon 756G épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de sauvegarde.

Au niveau photo, il dispose d’un triple capteur arrière de 64MP + 13MP + 12MP. A l’avant, pour les selfies, la caméra affiche 32 MP, bien suffisant pour flatter votre ego. Enfin, au niveau autonomie, nous pourrons compter sur une batterie de 4000 mAh.