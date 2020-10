Ons Jabeur gagne une place et se classe 31e au classement mondial WTA

La Tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, quart-de-finaliste du tournoi d’Ostrava en République Tchèque, a gagné une place(31e) au classement WTA publié lundi. Ashleigh Barty figure toujours à la tête de classement des meilleurs joueuses de Tennis au monde.

De leur coté les Bélarusses Aryna Sabalenka (11e) et Victoria Azarenka (13e), lauréate et finaliste du tournoi d’Ostrava, grimpent chacune d’une place.

En raison de la pandémie de Covid-19 qui a chamboulé et fortement réduit le calendrier WTA cette saison, seul le tournoi d’Ostrava (République tchèque) était au calendrier.

Malgré sa finale perdue, Azarenka grignote également une place (13e) en dépassant la Britannique Johanna Konta. Seulement 50e fin 2019, Azarenka, ex-N.1 mondiale, vit une deuxième jeunesse cette année, entre sa finale à l’US Open en septembre et son titre conquis fin août au Western & Southern Open de New York, son premier depuis quatre ans et demi.

La Grecque Maria Sakkari, qui a battu la championne tunisienne Jabeur en quarts de finale (3-6, 6-4, 6-1) et éliminée en demi-finale, a avancé d’un rang (22e) .

Aucun tournoi ne figure au calendrier de la WTA ni cette semaine ni la semaine prochaine. Le prochain événement prévu est le tournoi de Linz (Autriche), qui doit débuter le lundi 9 novembre 2020 .

Classement WTA publié lundi 26 octobre 2020:

1. Ashleigh Barty (AUS) 8717 pts

2. Simona Halep (ROU) 7255

3. Naomi Osaka (JPN) 5780

4. Sofia Kenin (USA) 5760

5. Elina Svitolina (UKR) 5260

6. Karolina Pliskova (CZE) 5205

7. Bianca Andreescu (CAN) 4555

8. Petra Kvitova (CZE) 4516

9. Kiki Bertens (NED) 4505

10. Serena Williams (USA) 4080

11. Aryna Sabalenka (BLR) 4045 (+1)

12. Belinda Bencic (SUI) 4010 (-1)

13. Victoria Azarenka (BLR) 3426 (+1)

14. Johanna Konta (GBR) 3152 (-1)

15. Garbine Muguruza (ESP) 3016

16. Madison Keys (USA) 2962

17. Iga Swiatek (POL) 2960

18. Petra Martic (CRO) 2850

….

31. Ons Jabeur (TUN) 1883 (+1)