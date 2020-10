Prix artistique “Create to Connect” en réponse à la crise de la Covid19 lancé par l’ICTJ

Le Centre International pour la Justice Transitionnelle (ICTJ) a annoncé le lancement du prix artistique ” Create to Connect “, un appel aux artistes tunisiens émergents ou artistes étrangers basés en Tunisie d’explorer de nouveaux supports visuels et des formats novateurs de création artistique en réponse à la crise de la COVID19.

L’appel est ouvert aux œuvres d’art nouvelles et innovantes d’artistes tunisiens émergents et en milieu de carrière, ou d’artistes étrangers basés en Tunisie, qui explorent de nouvelles médiums visuels et formats innovants de création artistique en réponse à la crise du COVID-19.

Les artistes ont le pouvoir de faire la lumière sur les problèmes auxquels les sociétés sont confrontées en cette période difficile et de s’encourager les uns les autres à se souvenir de ceux qui souffrent. Les artistes doivent soumettre des œuvres d’art originales, achevées en 2020.

Elles doivent avoir été créées uniquement pendant ou à la suite de la pandémie mondiale actuelle du coronavirus et être pertinentes par rapport aux thèmes du prix d’art Create to Connect.

Les domaines concernés sont les arts visuels, tels que la peinture sur tout support, le dessin et l’illustration, la photographie, la gravure, les techniques mixtes, la sculpture, l’art numérique, la vidéo qui ne doit pas durer plus de 5 minutes.

L’idée est de partager une création originale de 2020 qui dépeint au mieux les réflexions sur un ou plusieurs de ces thèmes:

– Mémoire sociale : le monde est confronté à des défis sociaux et économiques dus à des structures économiques injustes. Comment répondons-nous aux injustices qui préexistaient à cette crise et qui se sont encore aggravées pendant cette crise?

– Mémoire individuelle : des émotions, des souvenirs, des rêves et des réflexions ont été vécus pendant cette période. Que se passe-t-il dans notre esprit pendant cette crise? Quel genre de réflexions la pandémie a-t-elle déclenchée en chacun de nous individuellement?

– Mémoire urbaine : les restrictions au mouvement et la distanciation sociale semblent nouvelles pour beaucoup d’entre nous. Notre liberté de mouvement a été restreinte par ce virus. Comment imaginons-nous notre ville pendant le verrouillage? Quels souvenirs cela évoque-t-il des verrouillages passés? En quoi étaient-ils différents et similaires?

L’appel à candidatures de la compétition est lancé sur le site d’ICTJ sur ce lien https://www.ictj.org/event/create-connect-art-competition et sur la page Facebook VoicesOfMemory.

Tous les participant (e)s intéressé(e)s doivent remplir le formulaire en ligne https://forms.gle/iVh4d4pYeoUSqJNM6

Pour plus d’informations sur les critères de sélection, consulter le lien dans la biographie #Create_to_connect #Voices_of_Memory #Voices_From_Isolation #Tunisia #Tunisie #ICTJ #ArtPrizeTunisia

Les trois premiers finalistes seront sélectionnés par un panel prestigieux à la base des critères de qualité artistique, de maîtrise technique et d’un savoir-faire associée à un regard innovant. les trois lauréats seront présentés dans l’exposition en ligne sur le site Web Voices of Memory et d’autres canaux de médias sociaux pour une meilleure visibilité de leur réalisation artistique.

La Date limite de soumission des dossiers de candidatures pour tenter de remporter le prix “Create to connect” est fixée pour le 12 novembre 2020.

Tekiano avec TAP