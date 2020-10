Tunisia Digital Summit lance une 4e édition 100% digitale les 27 et 28 octobre 2020 (Programme)

Tunisia Digital Summit, TDS lance une 4e édition 100% digitale les 27 et 28 octobre 2020. TDS sera intégralement en ligne à travers une plateforme digitale très innovante qui prévoit 41 Panels et workshops et accueille 64 Experts et 50 Exposants.

Tunisie télécom est le partenaire technologique officiel de cet événement dédié à l’industrie digitale en Tunisie qui se présente comme le nouveau RDV des professionnels du marketing digital, E-commerce, Acteurs technologique, Startups tunisiennes et annonceurs du secteur.

L’impact de la transformation numérique sur les ressources humaines, les facteurs de réussite pour créer un système économique des startups, l’accélération de la transformation numérique et la modernisation des services publics sont les principaux thèmes qui seront débattus au cours des 2 jours consacrés au Tunisia Digital Summit.

Grâce au capital confiance des partenaires et sponsors de TDS et de leurs engagements et solidarités en ce contexte exceptionnel, l’organisateur TPM (Tunisie Place De Marché, leader Tunisien de l’événementiel lié à l’innovation, les TIC et l’entrepreneuriat) s’est investi depuis la crise du COVID 19 à développer une solution numérique de bout en bout pour rassembler virtuellement les acteurs et les décideurs de la transformation digitale en Tunisie, en toute sécurité contre le risque de contagion de la pandémie.

Ce sera une 1ère en Tunisie, l’idée est de faire vivre les participants une expérience utilisateur à la fois interactive et ergonomique. Le concept est simple et efficace : pendant les 2 jours la manifestation se tiendra en ligne sur le site web www.tdsconference.tn . Programme du jour 1 de Tunisia Digital Summit 2020 :

TPM a également mis en place un plan de communication d’envergure axé sur des campagnes sur internet, les réseaux sociaux, radios, relations publiques et via les panneaux d’affichages numériques urbains.

L’objectif est de mobiliser 1000 participants identifiés et qualifiés pendant les 2 jours de déroulement de la Webconférence et des milliers de membres à nous suivre sur les réseaux sociaux post évènement.

Le message que nous souhaitons véhiculer est très fort et claire indique les organisateurs de TDS : le digital et l’innovation constituent de véritables solutions pour contourner l’impact du COVID-19 sur les entreprises et sauver le secteur de l’évènementiel, gelé depuis le mois de mars 2020.

Programme complet de Tunisia Digital Summit 2020 :

Télécharger (PDF, 1.33Mo)

Hichem Mechichi, le chef du gouvernement tunisien inaugurera l’événement le 27 octobre 2020 avec la participation de Mohamed Fadhel Kraiem, Ministre des Technologies de la Communication et de la Transformation Numérique et Skander Haddar, CEO TPM & Organisateur de Tunisia Digital Summit.

pour s’inscrire au Tunisia Digital Summit et assister aux conférences Inscrivez-vous ici: http://bit.ly/InscriptionTDS

Par ailleurs, vous pouvez télécharger l’application mobile TDS, TDS mobile App by Tunisie Télécom, dès maintenant; c’est la 1ère Networking Mobile App Génératrice d’opportunités au profit des acteurs du digital en Tunisie. Plus de détails via le lien suivant : https://www.digitalsummit.tn/fr/networking-programme-telechargez-notre-application-mobile/

Tekiano