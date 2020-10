OM vs Manchester City: Regardez le match OM vs Manchester City du 27 octobre 2020 en streaming

L’équipe de l’OM affronte Manchester City ce mardi 27 octobre 2020 pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Europe. Le match OM vs Manchester City se déroule au stade Orange Vélodrome à Marseille à partir 21h00.

Lors de la première journée de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille s’est inclinée face à l’Olympiakos (0-1). Une défense à cinq est envisageable par l’OM pour faire face aux joueurs de Pepe Guardiola et l’armada offensive de Manchester City.

Vous pouvez le match OM vs Manchester City en streaming sur le site de l’opérateur BeIn Sport et en direct live sur RMC Sport 1 et Téléfoot.

BEIN vous offre la possibilité de voir le match streaming match Marseille vs Manchester City en direct live dans la partie de son site réservée aux membres, légalement.